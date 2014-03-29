Росія стягнула на кордоні з Україною близько 50 тисяч військових

У прикордонних районах України і РФ з боку Російської Федерації, в т.ч. за 50-кілометровою зоною на даний момент перебуває близько 50 тисяч російських військових.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"10 тисяч осіб - це біля самого кордону. Всього ж в прикордонних районах в т.ч. за 50-км зоною на даний момент знаходиться менше, ніж 100 тисяч (про що заявляли українські офіційні особи), але не більше, ніж 30 тисяч (про що заявляла два дні тому американська розвідка). За нашими підрахунками - близько 50 тисяч", - написав він.