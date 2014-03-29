Головний годинник Сімферополя перевели на московський час

Переведення інших годинників на вулицях і площах намічений на 02:00 за київським часом, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Циферблати годинника, розташовані з кожного боку вежі на площі вокзалу, були виготовлені на Московському годинниковому заводі в 1951 році. Годинниковий механізм приводиться в рух 250-кілограмовими гирями. Прикрашають циферблати розташовані в порушеній послідовності символи дев'яти знаків Зодіаку та трьох сузір'їв.

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Київський час діяв у Криму з 1996 року по 30 березня 2014 року. Нелегітимний уряд Криму оголосив про намір узгодити час з сусідньою державою ще 3 березня, на самому початку російської окупації і до невизнаного референдуму.