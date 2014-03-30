Керівники Києва та Львова вшанували пам'ять Небесної сотні на Майдані

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко та міський голова Львова Андрій Садовий поклали квіти до стіни пам’яті Небесної сотні на вул. Інститутській в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачена участь Бондаренка та делегації зі Львова на чолі з Садовим у віче на Майдані Незалежності на запрошення голови КМДА.

Бондаренко в інтерв`ю журналістам повідомив, що обговорюється питання про перейменування частини вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної сотні. За його словами, вулицею Героїв Небесної сотні пропонується назвати ту ділянку Інститутської, яка наближена до Хрещатика, і де передбачається встановити меморіал пам`яті загиблих під час революційних подій у столиці.

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Бондаренко зазначив, що вулиця Інститутська носить назву у зв`язку з тим, що тут колись розташовувався Інститут благородних дівиць, тобто назва має історичне коріння, яке, можливо, варто зберегти. Голова КМДА зазначив, що обов`язково треба розглянути питання про перейменування низки вулиць Києва, які названі на честь вождя комунізму Леніна, чи мають інші назви, пов`язані з радянським режимом. «Це питання буде широко обговорюватись київською громадою», - запевнив Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Майдані Незалежності проходить жалобне Віче, політичні виступи на цей день під час віче не заплановані.