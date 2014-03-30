Сьогодні в Києві відбудеться жалобне віче

Як повідомили у прес-службі ВО «Майдан», віче проведуть за участі представників духовенства, передає Радіо Свобода.

Розпочнеться віче о 12:00. Священики українських церков проведуть поминальні богослужіння, політичні виступи цього дня не заплановані.

Читайте такожМінкульт оголосить конкурс на кращий пам'ятник Небесній сотніУ неділю, 30 березня, минає 40 днів з часу трагічних подій 18-20 лютого, під час яких загинули герої Небесної Сотні.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, починаючи з 18 лютого в сутичках у центрі Києва постраждало 1528 осіб, загинуло 103 учасники протестів.