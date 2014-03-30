Сьогодні в Києві відбудеться жалобне віче
01:55, 30 березня 2014Політика
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У неділю, 30 березня, на Майдані Незалежності у Києві відбудеться жалобне Віче.
У Києві проведуть жалобне віче
Як повідомили у прес-службі ВО «Майдан», віче проведуть за участі представників духовенства, передає Радіо Свобода.
Розпочнеться віче о 12:00. Священики українських церков проведуть поминальні богослужіння, політичні виступи цього дня не заплановані.
Читайте такожМінкульт оголосить конкурс на кращий пам'ятник Небесній сотніУ неділю, 30 березня, минає 40 днів з часу трагічних подій 18-20 лютого, під час яких загинули герої Небесної Сотні.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, починаючи з 18 лютого в сутичках у центрі Києва постраждало 1528 осіб, загинуло 103 учасники протестів.
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