Мер Львова Андрій Садовий відмовився йти в президенти

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не збирається балотуватися у президенти, повідомляє ТСН.ua із посиланням на кореспондента ТСН.

"Сьогодні надзвичайно важливо, щоби в країні кожен добре робив свою роботу. Якщо зараз всі будуть змагатися за посаду президента, це буде велика біда для держави", - наголосив політик.

Він зауважив, що саме "децентралізація влади і ухил в регіони, в міста зробить ситуацію такою, що люди не будуть знати назву президента чи прем'єр-міністра".

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"Бо в містах має вирішуватись доля міст. А не в повній вертикалі, коли громада зі зв'язаними руками, і їм диктують, що і як має бути", - додав Садовий.

Як повідомлялося раніше, на часі вже п'ятеро політиків висунули свої кандидатури на посаду президента. Серед них Сергій Тігіпко, Вадим Рабинович, Михайло Добкін, Ренат Кузьмін та Олег Ляшко.

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Зокрема, першим кандидатом в президенти в Україні було зареєстровано колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.