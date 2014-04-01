«Правий сектор» вийшов з готелю «Дніпро» в центрі Києва без зброї.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Сіли в автобуси. Разом із співробітниками СБУ виїхали в один із заміських таборів. Екперти МВС почали огляд спорожнілої будівлі», - повідомив глава МВС.

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Раніше, пізно увечері 31 березня, Аваков повідомив у Facebook, що біля ресторану «Мафія» за кілька десятків метрів від Майдану Незалежності «якийсь Орест з «Правого сектора», за свідченням очевидців, відкрив стрілянину. Поранених троє - двоє тяжко. Серед поранених - двоє бійців Самооборони Майдану, заступник голови Київміськадміністрації Богдан Дубас. Причини стрілянини невідомі. Поранені в лікарні. Той, хто стріляв, був заблокований у туалеті кафе іншими активістами. До прибуття міліції в кафе прибули з готелю «Дніпро» важко озброєні представники «Правого сектора» - розсунувши блокуючих, його вивели через утворений коридор і відвели в готель «Дніпро».

Аваков підкреслив: «Що повинен робити міністр? Правильно - віддав команду блокувати бандформування. Затримати винних. Всі силові загони приведені в стан бойової готовності».