Стрілянина на Хрещатику. Всі подробиці

21.11 Три людини отримали поранення. Їх відвезли «швидкі».

Ті, хто стріляв, увірвалися в ресторан і забарикадувалися в туалеті закладу.

До «Мафії» приїхали бійці «Правого сектора» та Самооборони Майдану.

21.55 Міністр Внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбук, повідомив, що стрілялину влаштував активіст Правого Сектора.

"Якийсь Орест з "Правого сектора", за свідченням очевидців, відкрив стрілянину. Поранені троє - двоє важко. Серед поранених - двоє бійців Самооборони Майдану, заступник голови Київміськадміністрації Богдан Дубас", - написав Аваков.

22.06 Правий сектор заперечує причетність до стрілянини. Прес-секретар організації Артем Скоропадський зазначив: "Ніякого "Правого сектора" там не було. Ми жодну стрілянину там не здійснювали. Представники "Правого сектора" вже після стрілянини підійшли до місця події подивитися, що там відбувається і для припинення незаконних дій.

А те, що пише Аваков, цілком зрозуміло. Ми вимагаємо його відставки, тому обмовляти він може скільки захоче".

22:48 Аваков повідомив, чоловіка, який стріляв на Хрещатику і поранив трьох людей, затримали.

За словами міністра, "стрілок був п'яний".

"Стрілок переданий - він у слідчому ізоляторі СБУ - направляю туди слідчих. Що робити з рештою учасників - вирішуємо", - повідомив міністр.

22.55 "У готелі "Дніпро" почалася евакуація. "Правий сектор" поспішно евакуйовує рюкзаки, їх складають у вантажівку. Персонал готелю дуже наляканий. Керівник інформвідділу Береза Борислав каже, що стрілка біля "Мафії" передали міліції. З'явилися автоматники з написом міліція", - написав в Facebook журналіст Святослав Цеголко.

23.04 Першого заступника голови КМДА Богдана Дубаса лікарі відпустили додому, загрози його життю нема. Другий поранений - з 3 сотні Самооборони. Куля влучила йому в груди. Його оперували. Стан чоловіка тяжкий.

23:19 У Нацбанку спростовують інформацію про поранення на Хрещатику Степана Кубіва. На момент стрілянини Кубів перебував на робочому місці і, зокрема, проводив прийом відвідувачів.

Видання "Сегодня" повідомляло, що під час стрілянини постраждав не тільки Дубас, а нібито поранено і главу Нацбанку Степана Кубіва.

23:51 У прес-службі "Правого сектора" визнають причетність активіста організації до стрілянини на Європейській площі в Києві, проте назвали її "неприємним інцидентом"

00:12 Міліція і Самооборона заблокували "Правий сектор" в готелі "Дніпро". За свідченнями очевидців в будівлі знаходяться кілька десятків озброєних автоматичною зброєю невідомих осіб.

Крім міліції, будівлю готелю оточили члени Самооборони Майдану.

00:24 З "Дніпра" винесли пораненного

01:15 Аваков вимагає від Правого сектора вранці покинути готель "Дніпро". Без зброї

01:31 Під "Дніпро" приїхав начальник відділу координації спецпризначення Управління бойової та спеціальної підготовки ГУ ВВ МВС України полковник Сергій Асавелюк, який командував снайперами на Інститутській. Силовик заявив, що його люди приїхали захищати тих, хто без зброї.