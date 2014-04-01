ЦВК зареєструвала Яроша кандидатом на пост президента України
Центральна виборча комісія зареєструвала лідера «Правого сектора» самовисуванця Дмитра Яроша кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 15 членів ЦВК.
Після того як на запит ЦВК “Ощадбанк” надав інформацію щодо платника грошової застави у розмірі 2,5 млн грн., і члени ЦВК переконались у тому, що Яриш особисто оплатив зазначену суму, вони одноголосно прийняли рішення про реєстрацію його кандидатом на пост президента.Читайте такожЦВК не ухвалила рішення про реєстрацію Яроша кандидатом у президенти України
Як повідомляв УНІАН, 29 березня Ярош як самовисуванець подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Ярош приніс повний пакет документів включно з довідкою про внесення ним грошової застави у розмірі 2,5 млн грн.
Сьогодні на засіданні члени комісії спочатку не ухвалили рішення про реєстрацію Яроша кандидатом у президенти, оскільки вирішила перевірити особу платника грошової застави, яку він вніс.