Черненко: Позачергові вибори в Раду позитивно вплинуть на жителів сходу України
00:28, 02 квітня 2014Політика
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Позачергові парламентські вибори, скоріше за все, будуть — цього вимагає суспільство
Позачергові вибори в Раду позитивно вплинуть на жителів сходу України
Голова Комітету виборців України Олександр Черненко в ефірі Еспресо.TV сказав:
«У нас, швидше за все, будуть позачергові парламентські вибори — цього вимагає суспільство. Буде нова Конституція.
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Якщо в нас залишиться парламентсько-президентська республіка, то посада прем’єра буде потужною.
І цей факт може вплинути на людей на сході, які розчаровані, обурені — незрозуміла влада прийшла, їх зрадив колишній лідер, — тому вони трохи схилилися на російський бік.
А от за парламентсько-президентської республіки – ситуація там може вирівнятися через парламентські вибори».
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