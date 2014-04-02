Черненко: Позачергові вибори в Раду позитивно вплинуть на жителів сходу України

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко в ефірі Еспресо.TV сказав:

«У нас, швидше за все, будуть позачергові парламентські вибори — цього вимагає суспільство. Буде нова Конституція.

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Якщо в нас залишиться парламентсько-президентська республіка, то посада прем’єра буде потужною.

І цей факт може вплинути на людей на сході, які розчаровані, обурені — незрозуміла влада прийшла, їх зрадив колишній лідер, — тому вони трохи схилилися на російський бік.

А от за парламентсько-президентської республіки – ситуація там може вирівнятися через парламентські вибори».