Томенко написав заяву про вихід з «Батьківщини»
09:27, 02 квітня 2014Політика
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Народний депутат України Микола Томенко написав заяву про вихід з партії «ВО «Батьківщина».
Томенко виходить з "Батьківщини"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Томенка.
«З огляду на те, що партія ВО «Батьківщина» реалізувала свої головні цілі - стала повноцінною партією влади, а також домоглася звільнення Юлії Тимошенко, - вважаю за можливе вийти зі складу партії. Позапартійний статус дасть можливість мені активніше сконцентруватися на парламентській та громадській діяльності», - йдеться у заяві Томенка.
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Депутат також поінформував, що його вихід з партії не пов’язаний з балотуванням у президенти України, на посаду міського голови Києва чи інші виборні посади на майбутніх виборах.
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