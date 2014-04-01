Тимошенко та Яроша оголосили персонами нон грата в Криму

Нелегітимний парламент Криму оголосив небажаним в'їзд на півострів лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко і керівника «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Як повідомила прес-служба кримського парламенту, що перейменувався недавно в Державну раду Республіки Крим, постійна комісія кримського парламенту з нормотворчої діяльності, організації та зв'язків із громадськістю доповнила оприлюднений наприкінці березня список осіб, перебування яких на території РК є небажаним.

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До раніше заявлених 320 персон нон грата додали ще 10. Окрім Тимошенко і Яроша, до списку внесені: Андрій Стемпіцький, Юрій Шухевич, Дмитро Корчинський, Микола Бігус, Андрій Тарасенко, Микола Карпюк, Валерій Чорнобук і Андрій Мазниця.

Як повідомляв УНІАН, у Криму 27 березня опублікували список із 320 колишніх і діючих депутатів Верховної Ради України, перебування яких є там небажаним. До списку включені представники різних депутатських фракцій і груп, а також представники виконавчої влади.

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Зокрема, серед «небажаних» - в.о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Андрій Парубій, голова СБУ Валентин Наливайченко, в.о. генпрокурора України Олег Махніцький, в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та інші. Серед «небажаних» присутні як «свободівці» - приміром, Ірина Фаріон, Олег Тягнибок, так і «регіонали» - Володимир Рибак, Сергій Тігіпко, Михайло Чечетов.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.