Як Ющенко в ополонці купався (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в день Водохреща викупався у водохресній воді. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Також, сьогодні Ющенко разом з молодшим сином Тарасом відвідав каплицю, зведену на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві.

Біля озера, яке знаходиться на території санаторію, Президент спостерігав за проведенням Божественної літургії і Великого освячення води.

Поспілкувався з моржами.

І пірнув в ополонку.

Фото Миколи Лазаренка / УНІАН