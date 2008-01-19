Як Ющенко в ополонці купався (фоторепортаж)
18:14, 19 січня 2008Політика
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Президент поспілкувався з моржами
Президент України Віктор ЮЩЕНКО в день Водохреща викупався у водохресній воді. Про це повідомляє прес-служба голови держави.
Також, сьогодні Ющенко разом з молодшим сином Тарасом відвідав каплицю, зведену на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві.
Біля озера, яке знаходиться на території санаторію, Президент спостерігав за проведенням Божественної літургії і Великого освячення води.
Поспілкувався з моржами.
І пірнув в ополонку.
Фото Миколи Лазаренка / УНІАН
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