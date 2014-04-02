Луценко: Після революції більше тисячі "беркутівців" зі зброєю зникли у невідомому напрямку

17:06, 02 квітня 2014
Політика
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Після Революції гідності понад тисяча бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" зникли у невідомому напрямку зі зброєю.

Луценко говорит, что силовики исчезли с оружием в неизвестном направлении

Про це Луценко сказав на засіданні круглого столу, що проходив у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Ви знаєте, що з п'яти тисяч "Беркуту" більше тисячі пішло зі зброєю в невідоме місце", - сказав Юрій Луценко.

Він вважає правильним рішення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ліквідувати спецпідрозділ.

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Також, на думку Луценка, необхідно розформувати та притягнути до відповідальності бійців спецпідрозділу внутрішніх військ МВС "Омега", які стріляли в людей на Майдані.

За його словами, на базі цих двох підрозділів має бути створено силовий спецпідрозділ, який задіюватимуть для протистояння антидержавним акціям.

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