Федеративний устрій є неприроднім для України - глава Мінрегіонбуду

Україна залишиться унітарною державою, але буде децентралізованою з передачею значних повноважень місцевим громадам.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН у Брюсселі заявив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман.

"Україна залишиться унітарною, децентралізованою країною з сильними громадами і великим європейським майбутнім", - сказав Гройсман.

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"Україна є і буде унітарною державою і я не бачу причин чи доцільності і ефективності міняти це. Нам треба передавати повноваження не на рівень регіону, а на рівень громади, щоб місцева громада була сильною - кожне село, селище і місто. Щоб вони мали свої кошти, повноваження, надавали послуги на місцевому рівні, управляли місцевими процесами - ось що дуже важливо", - додав він.

Він повідомив, що у вівторок уряд України схвалив концепцію місцевого самоврядування, яку підтримує Рада Європи. Нею передбачено делегування повноважень на рівень місцевих громад.

Гройсман також піддав критиці Росію за нав'язування Україні моделі федеративного устрою.

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"Федеративний устрій - він неприродній для України. Це нав'язування федеративної моделі виглядає сумнівним і диким, оскільки уявити собі, що в XXI столітті суверенній державі хтось нав'язує якийсь устрій - це дивує. Федеративний устрій - це об'єднання регіонів, які були колись державами або королівствами, а Україна - унітарна держава", - сказав Гройсман.