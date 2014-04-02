Уряд схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман.

За основу концепції було взято напрацювання, які велись ще з 2009 року.

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Основна ідея концепції – децентралізація влади в країні та суттєве розширення повноважень територіальних громад. Передбачається також зміна системи управління на обласному та районному рівнях.

«Сьогодні обласні державні адміністрації беруть на себе всі виконавчі функції. Фактично це монопольна влада держави на територіях. Голів адміністрацій призначають, і громада вплинути на їх рішення не може. Ми говоримо про те, що призначенці з Києва – це не та ефективна модель, до якої ми прагнемо. Ми хочемо, щоб виконавчу владу на територіях, в областях, в районах формували за рахунок виборчого процесу», - зазначив Гройсман.

За його словами, виконавчі органи влади на обласному та районному рівнях тепер формуватимуть обрані ради депутатів, а за адміністраціями (або ж префектурами) залишаться лише контрольні функції.

Реалізацію концепції пропонується здійснити у два етапи. На першому етапі (протягом 2014 року) передбачається завершити формування всієї необхідної законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з визначенням повноважень, включаючи питання їх ресурсного забезпечення. На другому етапі передбачено проведення інституційної реорганізації органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також проведення місцевих виборів з урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування.

Концепція, яка була прийнята, є консенсусним рішенням. Вона була попередньо погоджена з усіма обласними радами України, міськими радами, асоціаціями органів місцевого самоврядування, зовнішніми і внутрішніми експертами, і також схвалена Радою Європи як перший крок на шляху проведення реформи місцевого самоврядування в Україні. Концепція також відповідає засадам Європейської Хартії місцевого самоврядування.

«Тепер ми маємо основу для подальших дій і вже найближчим часом винесемо на уряд перші законопроекти, які відповідають прийнятій сьогодні концепції», - зауважив Гройсман.