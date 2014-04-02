Держлісагентство переплатило за портрети Януковича понад 2 млн гривень — ГПУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Генпрокуратурою встановлено, що службові особи Держлісагентства, використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, зобов’язали лісогосподарські підприємства, які входять до сфери управління агентства, укласти договори на поставку державної символіки та портретів колишнього президента з товариством «О.П.С.», тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначити постачальника предмета закупівлі за найнижчою ринковою ціною.Читайте такожНа чиновників Мінсоцполітики завели справу за недбалість на 4 мільйони - ГПУ

За таких обставин підприємствами лісової галузі впродовж травня-червня 2011 року за придбання зазначених товарів на розрахунковий рахунок зазначеного суб’єкта господарювання перераховано коштів на суму майже 7 млн грн, що на 2,1 млн грн перевищує ринкову на той час вартість таких товарів.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).