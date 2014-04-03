100% документів служби були знищені минулим керівництвом - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ Микола Кущаєв під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбувалися з 21 листопада 2013 року.

Він зазначив: “Ми прийшли в СБУ, і не було жодного документа, жодного жорсткого диску”. За його словами, “всі 100% документів знищено”. При цьому додав, що навіть були знищені акти, які складаються про те, що знищуються документи.

Читайте такожСБУ повернула документацію, яку колишнє керівництво вивезло в КримКущаєв повідомив, що на сьогодні все колишнє керівництво СБУ, а також керівництво спецпідрозділу “Альфа” та ряду інших підрозділів, зникло. Він додав, що, за деякою інформацією, вони з'являються “то в Москві, то в Криму”.

На запитання голови ТСК, народного депутата Геннадія Москаля Кущаєв не зміг точно відповісти, чи був задіяний план “Бумеранг”, документи про проведення якого нібито були опубліковані Москалем у ЗМІ.

Кущаєв ще раз підкреслив, що всі документи за наказом екс-голови СБУ Олександра Якименка були знищені. Він спочатку не виключив, що така операція проводилася, але потім додав, що жодного документа, який би підтверджував це, немає.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, відповідаючи на запитання Москаля, чи є підтвердження проведення операції “Хвиля”, зауважив, що про це не йдеться в жодних документах. Він додав, що в тих документах, які на сьогодні є, про такий план не йдеться.

Сьогоднішнє засідання ТСК відбувається без кворуму - просто йде заслуховування інформації.

На початок засідання із запізненням прийшла народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко, яка звинуватила Москаля в тому, що народним депутатам - членам ТСК не роздано жодних документів.

У відповідь Москаль зазначив, що вона «незрозуміло де перебувала весь цей час і не з'являлася на засідання комісії». Він також порадив Бондаренко звернутися до «члена Партії регіонів Віктора Януковича», а також тих, хто «працював під керівництвом Партії регіонів - колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та колишнього голови СБУ Якименка», щоб вони надали їй такі документи. Ця розмова тривала кілька хвилин. Бондаренко намагалася забрати деякі теки з паперами в Москаля, але він їх їй не віддав. Після цього Бондаренко демонстративно залишила засідання комісії.