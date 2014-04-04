Розмова послів РФ: Крим забрали, попереду - Аляска
В інтернеті з'явився запис телефонної розмови посла РФ у Зімбабве та Малаві Сергія Бахарева з послом РФ в Еритреї Ігорем Чубаровим, які обговорюють результат голосування в ООН щодо ситуації по Україні.
Відео викладено в акаунті Michael Berkan на YouTube 30 березня, передає 5 канал.
Під час розмови Чубаров вітає Бахарева з тим, що "його країна (Зімбабве) виявила дуже правильне розуміння ситуації з Україною". На це Бахарев питає Чубарова, чому сталося, що Ерітрея утрималась.
"Дивно, що вони дали слабину", - говорить Бахарев. Він поскаржився, що Малаві не погодилась з його позицією та підтримала резолюцію по Україні.
Читайте такожГенасамблея ООН не визнала референдум у Криму та його анексію
На це Чубаров відповідає, що він ще "дістане їх, та примусить визнати Абхазію та Південну Осетію".
Чубаров також додає: "В мене зараз просте завдання. Спілкуватися з послами ЄС тільки в одному ключі - Мужики, Крим забрали, але це ще не вечір".
Посли далі жартують, що Росія не заспокоїться, поки не забере ряд країн.
(обережно, нецензурна лексика)