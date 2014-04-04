Розмова послів РФ: Крим забрали, попереду - Аляска

Відео викладено в акаунті Michael Berkan на YouTube 30 березня, передає 5 канал.

Під час розмови Чубаров вітає Бахарева з тим, що "його країна (Зімбабве) виявила дуже правильне розуміння ситуації з Україною". На це Бахарев питає Чубарова, чому сталося, що Ерітрея утрималась.

"Дивно, що вони дали слабину", - говорить Бахарев. Він поскаржився, що Малаві не погодилась з його позицією та підтримала резолюцію по Україні.

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На це Чубаров відповідає, що він ще "дістане їх, та примусить визнати Абхазію та Південну Осетію".

Чубаров також додає: "В мене зараз просте завдання. Спілкуватися з послами ЄС тільки в одному ключі - Мужики, Крим забрали, але це ще не вечір".

Посли далі жартують, що Росія не заспокоїться, поки не забере ряд країн.

(обережно, нецензурна лексика)

Нагадаємо, що під час Генасамблеї ООН, яка відбулась 27 березня у Нью-Йорку 100 країн підтримали резолюцію, яка засуджує дії Росії та анексію Криму. Серед країн, які проголосували проти - Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве, Венесуела.