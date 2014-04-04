Шукачі жертв Майдану знайшли в Броварах підозрілі безіменні могили

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

"Одним із цікавих об’єктів було сумнозвісне Броварське кладовище. Огляд місця показав підозрілі могили без будь-якої інформації про померлого; на них хрести виглядають старішими за земляні насипи, не кажучи вже про вінки і хустинки", - йдеться у повідомленні.

"Крім цього, на цвинтарі, ми помітили величезну вигрібну яму (…) та кілька, незрозуміло для чого, свіжих ям (могил)", - зазначають шукачі.