Шукачі жертв Майдану знайшли в Броварах підозрілі безіменні могили
01:18, 04 квітня 2014Політика
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Члени групи "Пошукова ініціатива", які намагаються знайти місця поховання можливих жертв сутичок на Майдані, виявили в Броварах підозрілі безіменні могили.
Шукачі жертв Майдану знайшли в Броварах підозрілі безіменні могили / www.facebook.com
Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.
"Одним із цікавих об’єктів було сумнозвісне Броварське кладовище. Огляд місця показав підозрілі могили без будь-якої інформації про померлого; на них хрести виглядають старішими за земляні насипи, не кажучи вже про вінки і хустинки", - йдеться у повідомленні.
"Крім цього, на цвинтарі, ми помітили величезну вигрібну яму (…) та кілька, незрозуміло для чого, свіжих ям (могил)", - зазначають шукачі.
Свіжа яма / facebook
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