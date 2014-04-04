Шукачі жертв Майдану знайшли в Броварах підозрілі безіменні могили

01:18, 04 квітня 2014
Політика
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Члени групи "Пошукова ініціатива", які намагаються знайти місця поховання можливих жертв сутичок на Майдані, виявили в Броварах підозрілі безіменні могили.

Бровары, кладбище, безымянные могилы / www.facebook.com

Про це повідомляється на сторінці  групи в Facebook.

"Одним із цікавих об’єктів було сумнозвісне Броварське кладовище. Огляд місця показав підозрілі могили без будь-якої інформації про померлого; на них хрести виглядають старішими за земляні насипи, не кажучи вже про вінки і хустинки", - йдеться у повідомленні.

"Крім цього, на цвинтарі, ми помітили величезну вигрібну яму (…) та кілька, незрозуміло для чого, свіжих ям (могил)", - зазначають шукачі.

Бровары, кладбище, могилы / facebook

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