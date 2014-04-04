Відбулося засідання комісії з розслідування загибелі Сашка Білого

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив із вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, зокрема командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».Читайте такожВ МВС визнали правомірними дії міліції під час затримання Музичка

Верховна Рада створила ТСК з розслідування обставин загибелі Музичка. 31 березня комісія більшістю голосів ухвалила рішення рекомендувати тимчасово відсторонити Авакова від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.