У Комітеті виборців порахували, що дві третини кандидатів у президенти - технічні

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

Черненко нагадав, що вчора ЦВК фактично завершила процес реєстрації кандидатів у президенти, й участь у виборах братиме 23 особи.

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Черненко зауважив, що це на одного кандидата менше, ніж на виборах глави держави у 2004 році, але на п'ять більше, ніж на виборах 2010 року, коли було зареєстровано 18 кандидатів.

На думку Черненка, технічними кандидатами можна вважати всіх, хто за результатами виборів набере менше 1% голосів виборців, а це, за його прогнозами, приблизно 70% кандидатів, тобто дві третини.

"Ми прогнозували, що технічні кандидати будуть, від них нікуди не дінешся", - зауважив Черненко.

Частина таких кандидатів йде на вибори, бо має проблеми із законом, і щоб уникнути відповідальності на час виборів, витратили 2,5 млн грн застави, інші беруть участь у виборах з перспективою на парламентські вибори, зазначив Черненко.

За його словами, ще одна частина кандидатів бере участь у виборах, аби «займатися елементарним інформаційним кіллерством і, очевидно, цей же Дарт Вейдер... Ці технології були обкатані на місцевому рівні і було прагнення вийти на національний вибір».

Водночас, на думку Черненка, більшість технічних кандидатів бере участь у виборах, щоб отримати свої квоти у виборчих комісіях. Черненко зауважив, що поки зарано говорити "хто на кого працює", але пообіцяв це зробити повідомити таку інформацію.