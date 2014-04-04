ЦВК не бачить перепон для відкриття виборчих дільниць у Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після засідання ЦВК.

“На сьогодні немає підстав говорити про те, що виникнуть якісь обставини, які перешкоджатимуть відкриттю цих виборчих дільниць”, - сказав Охендовський і додав, що Україна за весь період своєї незалежності традиційно забезпечувала реалізацію виборчих прав співвітчизників, які проживають за кордоном.

“Це є одним із загальноприйнятих стандартів організації виборів. І я переконаний у тому, що відступів від цього стандарту ми не допустимо і на цих виборах”, - наголосив Охендовський.Читайте такожУ ЦВК розповіли, скільки кандидатів візьмуть участь у президентських виборах

За словами голови ЦВК, виборчі дільниці будуть відкриті у тих країнах, де для цього є законні підстави, тобто там, де існують дипломатичні представництва України, а також там, де дислокуються українські військові частини.

На уточнююче запитання, як буде проходити голосування в Криму, Охендовський відповів: «Що стосується голосування українців, які проживають на тимчасово окупованій території у Криму та Севастополі, безумовно, держава має забезпечити умови для реалізації конституційних виборчих прав наших громадян, які там проживають. Я думаю, що на сьогодні Верховна Рада, перш за все, повинна була б вжити заходів законодавчого врегулювання, направленого на забезпечення реалізації прав своїх громадян».Читайте такожЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах

Він зауважив, що тут може бути кілька варіантів. Перший - це можливість зміни виборчої адреси без зміни місця проживання. Другим варіантом є можливість внесення громадян України, які проживають в Криму та Севастополі, до виборчих дільниць, наприклад в Херсонській області.

Охендовський нагадав, що у Верховній Раді на розгляді перебуває проект закону щодо статусу тимчасово окупованих територій, та висловив думку, що, можливо, в цьому проекті ВР зможе передбачити “адекватний механізм реагування на ситуацію, яка склалася”.