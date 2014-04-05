Жителі Криму зможуть оформляти українські документи в Херсоні

03:46, 05 квітня 2014
Політика
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Мешканці Кримського півострова при оформленні українських документів можуть звертатись до спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, створеного у Херсоні.

Reuters

Про це в ефірі "Шустер LIVE" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зокрема, Аваков зазначив, що всі українці з Криму, які мають будь-які проблеми з паспортами та іншими державними документами, можуть звертатися в спеціальний підрозділ, створений в Херсоні.

"Всі кримчани, які хочуть оформляти українські паспорти, вклеювати фотографії, а також здійснювати якісь транзакції і маніпуляції з документами України, можуть на сьогоднішній день робити це в Херсоні. Ми відкрили там спеціальний підрозділ", - уточнив міністр.

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За його словами, найближчим часом МВС України подбає про те, щоб "були всі можливі варіанти доступу кримчан до цієї інформації".

Усі необхідні матеріали незабаром з'являться на сайті міністерства.

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