Прокуратура Києва просить постраждалих на Майдані прийти на допит

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, «аби уникнути бюрократичної тяганини, продемонструвати відкритість та якнайшвидше розкрити резонансну справу слідчі прокуратури надали свої контактні дані».

Громадяни можуть звернутись до слідчого управління прокуратури м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 114, до слідчого в особливо важливих справах Рибки Геннадія Івановича (096-146-96-01) або до старшого слідчого Трубнікова Льва Леонідовича (050-593-30-76) .

«Наразі до прокуратури вже звернулося 30 постраждалих. Ми готові приймати людей і в суботу, і в неділю. Телефонуйте у будь-який час. Ми прагнемо якнайшвидше розкрити цей резонансний злочин», - Рибка.

Читайте такожГПУ відкрила ще одну кримінальну справу проти ЯнуковичаСлідчий також наголосив, що багато людей, яких доставляли до лікарень 18-20 лютого, вказували невірні дані, побоюючись кримінальної відповідальності. Прокуратура намагається встановити цих осіб.

«Десятеро постраждалих вказали неправильне місце проживання, дехто назвав лише своє ім’я та дату народження без зазначення адреси. Ми, звичайно, могли б знайти їх через працівників міліції, але це потребує часу, якого в нас немає», - додав Рибка.