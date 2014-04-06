Кличко: Влада повинна негайно втрутитися в ситуацію на сході і не дати розколоти країну

Про це заявив лідер ”УДАРу” Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

”Влада повинна негайно втрутитися в ситуацію на сході і не дати розколоти країну та зірвати вибори. Найкращі сили МВС та Служби безпеки мають працювати на Донбасі для профілактики і упередження сепаратистських провокацій», - підкреслив Кличко.

За його словами, «безлади влаштовують не звичайні мешканці, а молодики, підбурювані купкою заїжджих озброєних провокаторів».

«І на такі дії організаторів провокацій повинна бути адекватна і жорстка реакція влади», - наголосив лідер ”УДАРу”.