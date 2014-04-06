Протягом 2 років Яценюк обіцяє Україні економічне зростання

Про це заявив Яценюк в ефірі телеканалу "Інтер", передає Українська правда.

Він підкреслив, що наразі існує два варіанти розвитку економічної ситауції.

"Існує 2 варіанти - провести терапію і отримати здорову країну, або не лікувати її і вмерти економічно, провести дефолт. Треба вилікувати країну і зробити її успішною", - зазначив Яценюк.

Крім того, він зазначив, що у уряду є реальна програма для боротьби з корупцією. За словами прем'єра, він вже дав доручення міністру внутрішніх справ організувати у МВС спеціальний підрозділ правоохоронців.Читайте такожЯценюк: Україна рухалася до банкрутства останні 10 років"На базі структури боротьби з економічної злочинністю буде окремий підрозділ... Працівники правоохоронних органів оголосять реальну боротьбу з корупцією", - повідомив прем'єр.

Для цього він пообіцяв призначити їм високу зарплату і забезпечити матеріально-технічними засобами.