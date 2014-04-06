Дніпропетровськ: доки одні палили прапор ЄС, інші вивісили рекордний стяг України



Мітингувальники закликали підтримати ініціативу щодо проведення референдуму щодо визначення статусу кожного з регіонів України. Вони також виступали проти мобілізації в Україні. Учасники заходу, аплодуючи, спалили прапор Європейського Союзу, передає Радіо Свобода.

Водночас в неділю в Дніпропетровську місцеві свободівці вивісили рекордно великий синьо-жовтий прапор України з написом «Героям слава!». Стяг з’явився вгорі, на фасаді недобудованого готелю «Парус» і його видно з різних кінців міста.

Як повідомив керівник місцевої «Студентської Свободи» Віталій Роменський, прапор має розміри 25 на 9 метрів: активісти його зшили самі з 6-ти смуг шовкової тканини, купленої в магазині.

«Чому на готелі «Парус»? Раніше на його фасаді був намальований вовк – символ однієї з проросійських організацій, потім його замалювали. Ми вирішили, що тепер фасад має бути патріотичним. Ми підняли цей стяг на знак єдності України. Також цією акцією ми вшанували пам'ять наших побратимів-свободівців, загиблих у Донецьку та Черкасах», – зазначив Роменський.