"Туристи" готують напад на військовий об'єкт в Донецькій області - депутат
00:10, 07 квітня 2014Політика
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У Донецькій області на військовий об'єкт, що знаходиться в соляній шахті ім.Володарського (Артемівськ, Донецька обл.) готується напад.
Про це у Facebook написав нардеп Олександр Бригинець.
"Якщо минулого разу його здійснювали місцевими силами на чолі з місцевим депутатом-сепаратистом, то цього разу, як мені повідомили місцеві жителі, напад готують приїжджі", - додав він.
"Можливо, ті, що сьогодні були задіяні у сепаратистських діях у самому Донецьку. Їх близько 150 і вони вихваляються, що зараз буде "войнушка", - додав нардеп.
За його словами, місцеві мешканці, які повідомили про це, заявили: спроби активізувати місцеву міліцію ні до чого не призвели.
"Передав інформацію і все обурення громади обласній міліції і СБУ", - зазначив Бригинець.
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