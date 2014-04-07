"Туристи" готують напад на військовий об'єкт в Донецькій області - депутат

Про це у Facebook написав нардеп Олександр Бригинець.

"Якщо минулого разу його здійснювали місцевими силами на чолі з місцевим депутатом-сепаратистом, то цього разу, як мені повідомили місцеві жителі, напад готують приїжджі", - додав він.

"Можливо, ті, що сьогодні були задіяні у сепаратистських діях у самому Донецьку. Їх близько 150 і вони вихваляються, що зараз буде "войнушка", - додав нардеп.

За його словами, місцеві мешканці, які повідомили про це, заявили: спроби активізувати місцеву міліцію ні до чого не призвели.

"Передав інформацію і все обурення громади обласній міліції і СБУ", - зазначив Бригинець.