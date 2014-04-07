Добкін виступає за збільшення самостійності регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на презентації своєї передвиборної програми.

"Я йду у владу, щоб передати владу на місця", - зазначив Добкін.

За його словами, головне завдання після виборів - передача влади в регіони. "Можна по-різному це називати - децентралізація, федералізація, передача повноважень, найголовніше, що територіальні громади повинні одержати владу на місцях", - зазначив він. Добкін вважає, що лише сильне самоврядування може сприяти розвитку країни.

Крім цього Добкін запропонував запровадити нові правила формування бюджетів всіх рівнів, що передбачають бюджетну автономію регіонів. Зокрема, Добкін пропонує залишати в місцевих бюджетах 100% податку на прибуток підприємств, прибуткового податку, ренти і екологічного збору.

Крім того він повторив своє виборче гасло про додання російській мові статусу другої державної.

Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду Партії регіонів, який проходив 29 березня, ухвалили рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на пост президента України екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.