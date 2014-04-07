Українці пожертвували армії 84 мільйони гривень
15:21, 07 квітня 2014Політика
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Українці зібрали для потреб армії добровільних пожертв на суму більш як 84 млн грн.
На зібрані гроші хочуть придбати бронежилети / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальник Головного командного центру Збройних Сил України Олександр Розмазнін сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, з частини цих коштів планується придбати для військовослужбовців засоби особистого захисту, зокрема - бронежилети.
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Також Розмазнін повідомив, що за наявними на сьогоднішній день даними, до Збройних Сил України мобілізовано більш як 97% резервістів від запланованого і близько 90% від запланованого мобілізовано до інших військових формувань.
Як повідомляв УНІАН, акція “Підтримай Українську армію” розпочалася 15 березня.
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