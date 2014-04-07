Українці пожертвували армії 84 мільйони гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальник Головного командного центру Збройних Сил України Олександр Розмазнін сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, з частини цих коштів планується придбати для військовослужбовців засоби особистого захисту, зокрема - бронежилети.

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Також Розмазнін повідомив, що за наявними на сьогоднішній день даними, до Збройних Сил України мобілізовано більш як 97% резервістів від запланованого і близько 90% від запланованого мобілізовано до інших військових формувань.

Як повідомляв УНІАН, акція “Підтримай Українську армію” розпочалася 15 березня.