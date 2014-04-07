Українці пожертвували армії 84 мільйони гривень

15:21, 07 квітня 2014
Політика
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Українці зібрали для потреб армії добровільних пожертв на суму більш як 84 млн грн.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальник Головного командного центру Збройних Сил України Олександр Розмазнін сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, з частини цих коштів планується придбати для військовослужбовців засоби особистого захисту, зокрема - бронежилети.

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Також Розмазнін повідомив, що за наявними на сьогоднішній день даними, до Збройних Сил України мобілізовано більш як 97% резервістів від запланованого і близько 90% від запланованого мобілізовано до інших військових формувань.

Як повідомляв УНІАН, акція “Підтримай Українську армію” розпочалася 15 березня.

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