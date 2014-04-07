У Донецьку міліція закликає людей звільнити площу перед ОДА

Керівництво міліції Донецької області звертається з проханням до людей залишити Октябрьську площу перед будівлею Донецької облдержадміністрації задля безпеки та уникнення ексцесів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

“Шановні жителі і гості Донецька! Наразі Донецьку обласну державну адміністрацію захопила група людей, серед яких є й озброєні особи. В цілях безпеки громадян, щоб уникнути ексцесів або трагічних подій, керівництво ГУ МВС України в Донецькій області звертається з проханням залишити Октябрьську площу перед ОДА”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради та ухвалення депутатами рішення про проведення у регіоні референдуму про приєднання до Росії.

За фактом захоплення ОДА донецькі правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

7 квітня близько 3.30 група агресивно налаштованих молодиків увірвалася до будівлі Управління СБУ.

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За фактом захоплення приміщення СБУ почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення).

Проросійські мітингувальники, які захопили будівлю ОДА, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.