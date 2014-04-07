У Раді пропонують ввести НС у Донецькій, Луганській та Харківській областях
18:51, 07 квітня 2014Політика
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Микола Рудьковський пропонує ввести надзвичайний стан у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Повний текст проекту постанови на сайті відсутній / 0629.com.ua
Позафракційний народний депутат Микола Рудьковський зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про необхідність введення надзвичайного стану у Донецькій, Луганській та Харківській областях (№4639).
Про це повідомляється на сайті ВР.
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Водночас повний текст проекту постанови на сайті поки що відсутній.
Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники захопили будівлю Харківської ОДА. У Донецьку проросійськими активістами також захоплено будівлі ОДА та СБУ. В Луганську сепаратисти взяли штурмом Управління СБУ.
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