Регіонал Рудьковський закликає Раду проголосувати за повернення до Конституції 2004 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на засіданні парламенту.

За його словами, сьогодні необхідно визначитись, ухваливши постанову ВР з приводу того, що Конституційний суд, ухвалюючи рішення щодо Конституції 2004 року, перевищив свої повноваження, і таким чином ухвалення такої постанови буде достатнім для того, щоб повернутись до Конституції 2004 року. Рудьковський наголосив, що також парламент мав би проголосувати за постанову, якою зобов’язати голови ВР «повернути на сайті ВР дію Конституції 2004 року». Він також запропонував проголосувати за виведення правоохоронців із центру Києва, а також за заборону введення військ в Київ.

Читайте такожУ ВР зареєструвались 227 депутатів, засідання відновленоРудьковський наголосив на необхідності переформатувати керівництво парламенту і сформувати коаліційний уряд за участю всіх політичних партій.

Рудьковський також звернувся до головуючого на засіданні ВР заступника голови парламенту Руслана Кошулинського з проханням зачитати його заяву про вихід з фракції ПР. Він наголосив, що таких заяв було дві, але вони так і не оголошені в сесійній залі.