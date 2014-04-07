Начальник луганської міліції каже, що його не захоплювали в заручники

Як повідомили УНІАН відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, це повідомлення було поширене в соціальних мережах в Інтернеті.

«Мене ніхто не брав у заручники. Я і вчора вів переговори з тими, хто захопив приміщення СБУ, і сьогодні практично цілий день ми прагнемо вести з ними діалог», - заявив Гуславський.

За інформацією правоохоронців, вся міліція Луганської області переведена в стан повної бойової готовності.

«Посилено блок-пости на всіх в'їздах до міста Луганська. В'їзд в місто обмежений. Такі заходи вжито з метою безпеки громадян.

Читайте такожУ Раді пропонують ввести НС у Донецькій, Луганській та Харківській областяхСпівробітниками міліції посилено охорону стратегічних об'єктів, телерадіокомпаній і державних адміністративних будівель.

На наше прохання закрито магазини, що займаються торгівлею зброєю.

Посилено наряди патрулювання», - заявляють у міліції.

Також правооохронці повідомляють, що відкрито кримінальне провадження за статтею 262 КК України за фактом розкрадання вогнепальної зброї і боєприпасів з кімнати озброєння СБУ. Проводяться оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і збройовий склад, що знаходиться в управлінні. Під час штурму було вибито вхідні двері в будівлі, камінням розбито вікна, мітингувальникам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждало 9 осіб. Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських і начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із загарбниками будівлі переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

На даний момент будівля залишається захопленою сепаратистами.