Сьогодні ВР розгляне питання соціального захисту постраждалих під час протестів
ВР сьогодні планує розглянути питання соціального захисту людей, постраждалих під час мирних акцій.
Верховна Рада сьогодні планує розглянути питання соціального захисту людей, які постраждали під час мирних акцій, а також питання посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави.
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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачено розгляд проекту постанови ВР про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації і проекту постанови про програму допомоги особам, які зазнали політичних репресій у Криму та Севастополі.
Крім того, народні депутати планують повернутися до голосування за включення до порядку денного ряду законопроектів, які вчора не були включені, зокрема антикорупційних законопроектів.