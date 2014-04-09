Сьогодні ВР розгляне питання соціального захисту постраждалих під час протестів

Верховна Рада сьогодні планує розглянути питання соціального захисту людей, які постраждали під час мирних акцій, а також питання посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачено розгляд проекту постанови ВР про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації і проекту постанови про програму допомоги особам, які зазнали політичних репресій у Криму та Севастополі.

Крім того, народні депутати планують повернутися до голосування за включення до порядку денного ряду законопроектів, які вчора не були включені, зокрема антикорупційних законопроектів.