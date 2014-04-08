"Свобода" придумала, як не допустити антикорупційних змін в законодавстві - ЗМІ

Про це пишуть "Наші гроші".

У Пояснювальній записці автори стверджують, що урядовий законопроект "не в повному обсязі обмежує можливість застосування корупційних схем", а відтак пропонують депутатам проголосувати за свій варіант.

Серед новацій депутатів від "Свободи" - знову дозволити державним підприємствам не проводити тендерів, які вони проводять за власні кошти, заборонити переможцям продавати товари дорожче, ніж 10% від ринкових цін.

Як зазначається, нещодавно Верховна Рада прийняла Закон, який змусив державні підприємства знову оприлюднювати дані про свої тендери. Норма, яка дозволяла підприємствам не звітуватись про свої закупівлі, діяла з середини 2013 року і за оцінкою СБУ спричинила збитків державному бюджету на 35-50 млрд гривень.

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Законопроект 4587, поданий Кабінетом Міністрів, був розроблений за участю громадських активістів, журналістів і експертів і має на меті зниження корупційних ризиків у низці питань, зокрема: зменшення в чотири рази виключень із Закону, опублікування інформації про важливих субпідрядників, звітування про зміну договорів, зниження закупівельних порогів для природних монополій і комунальних підприємств, заборона учасникам змов брати участь в торгах і т.д.

У разі голосування фракції "Свобода" за свій законопроект, найімовірніше, змін в тендерне законодавство не відбудеться, пише видання.