До Луганська ввели БТРи через захоплену СБУ - ЗМІ

До Луганська у зв'язку з діями сепаратистів, які захопили будівлю СБУ, ввели БТРи. Військова техніка прийшла із Дніпропетровська, повідомляє ТСН.ua.

Таку інформацію кореспонденту ТСН підтвердило джерело в МВС.

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Проте невідомо, де розміщені військові машини, їхня кількість та чи будуть вони застосовуватися.

Нагадаємо, сепаратисти кілька днів утримують будівлю СБУ в Луганську. У вівторок, 8 квітня, з'явилося повідомлення про її замінування. Проросійські активісти взяли в заручники до шістьох десятків людей. На даний час із полону відпустили вже 56-х.