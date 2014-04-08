Луганські сепаратисти обіцяють прикриватися беззбройними жінками у разі штурму СБУ

Проросійські протестувальники чекають на нічний штурм та украплюють другу лінію оборони.

За непідтвердженою інформацією, автомобільні шини облили займистою рідиною, йдеться в сюжеті ТСН.

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Депутати, які ходять на переговори до сепаратистів, стверджують, що протестувальники вже попрощалися з родинами і обіцяють стояти "до кінця". Серед учасників перемовин був і лідер "Народної довіри" Сергій Шахов.

"Те, що я почув – дехто з них стверджують, що вже попрощалися зі своїми родинами і це вже лякає. Це вже викликає побоювання. Дехто з них кажуть, що не готові розпрощатися з життям і таки хочуть відстояти свої права", - заявив депутат.

Від компромісу заколотники відмовляються і попереджають, що на застосування сили відповідатимуть силою. Готові вони і до радикальних заходів – у разі штурму перед барикадами поставлять неозброєних жінок.