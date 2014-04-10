Комітет захисту журналістів закликає Україну не заважати російським ЗМІ займатися пропагандою

Організація закликала Києв поважати свободу ЗМІ і надати можливість в'їзду на територію України всім журналістам, йдеться в заяві, розміщеній на сайті організації. Читайте такожУкраїнські прикордонники в Донецькій області скаржаться на навалу журналістів НТВ

«Ми закликаємо владу України забезпечити, щоб всі журналісти, як іноземні, так і українські, мали можливість повідомляти про події, які розгортаються в Україні вільно і безперешкодно», - заявила координатор європейських і центральноазіатських програм Ніна Огнянова.

Вона вважає, що владі демократичних держав не личить «перешкодити журналістам працювати з-за їх національності».

У повідомленні наголошується, що журналістів РІА Новости, Russia Today, Россия, Forbes-Россия на кордоні отримали відмову у в'їзді в Україну.Читайте такожУ Москві припинено дію контракту про мовлення«Голосу Америки»

КСЖ - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Комітет був створений в 1981 році американським кореспондентом. У штаб-квартирі організації працюють 22 співробітника, серед яких фахівці по Африці, Америці, Азії і Європі.