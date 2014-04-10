Через дощ перед будівлею СБУ в Луганську залишилися всього 150 сепаратистів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вранці на захищеній барикадами території перебувають активісти в поліетиленових дощовиках і поодинокі роззяви під парасольками. Загалом на площі перед будівлею, в парку і на оборонних спорудах розосереджено близько 100-150 осіб. Більшість ховаються в наметах, встановлених у сквері Пам'яті.

На проїжджій частині перед будівлею СБУ з'явилася дерев'яна конструкція, схожа на каркас для навісу, яку місцеві мітингувальники називають «шибеницею для бандерівців». Під нею проходить молебень, що вже став традиційним.

Біля фонтану в сквері з'явилися оборонні споруди з мішків з піском. З боку торговельного центру «ГУМ» натягнуто металеву сітку-рабицю і колючий дріт «єгоза».

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка зберігалася в управлінні. Ввечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю СБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, станом на 04.00 середи, із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 осіб без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі продовжується.

Водночас 9 квітня в Луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівля управління СБУ в Луганській області замінована і всередині перебувають заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, які захопили будівлю СБУ, немає громадян Російської Федерації.