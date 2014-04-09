У Луганську сепаратисти встановили наметове містечко і другу лінію барикад під СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, наметів налічується близько 10 штук. Барикади будуються, в основному, з дощок і автомобільних шин. Люди несуть воду, ковдри, продукти харчування.

На даний момент на площі перебуває близько 1000 чоловік, серед яких і випадкові перехожі.

Читайте такожМіліція Луганська не підтверджує, що сепаратисти замінували СБУ та утримують заручників

Зі сцени постійно звучать заклики не довіряти засобам масової інформації, оскільки всі журналісти брешуть. Активісти закликають людей підходити і на свої очі побачити, що відбувається.

В цілому, обстановка мирна - зі сцени лунають пісні у виконанні луганських бардів, час від часу проходить молебень.

Зараз людей на площі менше, ніж учора на цей самий час.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка була в управлінні. Увечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю СБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, станом на 04.00 середи із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 чоловік без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі продовжується.

Водночас 9 квітня у луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівля управління СБУ в Луганській області замінована і всередині є заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, які захопили будівлю СБУ, немає громадян Російської Федерації.