Путін хоче зробити Україну непривабливою для ЄС та США, але це марно - Freedom House

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу висловив президент міжнародної правозахисної організації Freedom House Дейвід Креймер.

“РФ говорить і пропонує федералізацію, і це - спосіб знищення країни. РФ хоче відтягнути вибори в Україні, ставиться до нинішнього керівництва України як до незаконного. Путіна не цікавить те, що буде з Україною. Він хотів би розчленувати її сам, хотів би дестабілізувати ситуацію, щоб Україна стала зовсім непривабливою для Заходу, для ЄС, для США. Щоб вони перестали рахуватись з Україною, але мені здається, що це - марна трата часу”, - сказав він.

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Він також висловив думку, що РФ повинна негайно припинити “збурювати населення у східних містах України”.

“В Україні ніколи не говорили про федералізацію, допоки про це не заговорила Москва. Я не думаю, що США підтримують ідею наближення України до федералізації”, - додав Креймер.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Так, наприкінці березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва пропонує спільно із США та Євросоюзом сформулювати загальні заклики до Києва з метою ініціації загальнонаціонального діалогу, підсумком якого стане нова Конституція, яка "гарантуватиме федеративний устрій України".

У Міністерстві закордонних справ України розцінили висловлювання Лаврова як вимогу повної капітуляції України, її розколу і знищення української державності.

6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодчики з проросійськими гаслами зробили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть - приєднання до Росії.

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Водночас, ці виступи не знаходять підтримки у місцевих жителів. Навіть за оцінками російських ЗМІ, 6 квітня в Донецьку у проросійській акції взяли участь близько 2 тис. осіб. 7 квітня на мітингу в Харкові, де було оголошено про створення «Харківської народної республіки», брали участь близько однієї тисячі осіб. 8 квітня у Харкові близько 200 проросійських активістів проводили мітинг перед будівлею ОДА. Сьогодні, 10 квітня, в Луганську кількість мітингувальників перед будівлею УСБУ становить 150 осіб.