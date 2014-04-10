Путін хоче зробити Україну непривабливою для ЄС та США, але це марно - Freedom House
Президент Росії Володимир Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, аби вона стала непривабливою для Європейського Союзу та США, але це марна трата часу.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу висловив президент міжнародної правозахисної організації Freedom House Дейвід Креймер.
“РФ говорить і пропонує федералізацію, і це - спосіб знищення країни. РФ хоче відтягнути вибори в Україні, ставиться до нинішнього керівництва України як до незаконного. Путіна не цікавить те, що буде з Україною. Він хотів би розчленувати її сам, хотів би дестабілізувати ситуацію, щоб Україна стала зовсім непривабливою для Заходу, для ЄС, для США. Щоб вони перестали рахуватись з Україною, але мені здається, що це - марна трата часу”, - сказав він.
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Він також висловив думку, що РФ повинна негайно припинити “збурювати населення у східних містах України”.
“В Україні ніколи не говорили про федералізацію, допоки про це не заговорила Москва. Я не думаю, що США підтримують ідею наближення України до федералізації”, - додав Креймер.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
Так, наприкінці березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва пропонує спільно із США та Євросоюзом сформулювати загальні заклики до Києва з метою ініціації загальнонаціонального діалогу, підсумком якого стане нова Конституція, яка "гарантуватиме федеративний устрій України".
У Міністерстві закордонних справ України розцінили висловлювання Лаврова як вимогу повної капітуляції України, її розколу і знищення української державності.
6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодчики з проросійськими гаслами зробили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть - приєднання до Росії.
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Водночас, ці виступи не знаходять підтримки у місцевих жителів. Навіть за оцінками російських ЗМІ, 6 квітня в Донецьку у проросійській акції взяли участь близько 2 тис. осіб. 7 квітня на мітингу в Харкові, де було оголошено про створення «Харківської народної республіки», брали участь близько однієї тисячі осіб. 8 квітня у Харкові близько 200 проросійських активістів проводили мітинг перед будівлею ОДА. Сьогодні, 10 квітня, в Луганську кількість мітингувальників перед будівлею УСБУ становить 150 осіб.