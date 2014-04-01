Росія спробує зірвати президентські вибори в Україні - Марчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній міністр оборони та екс-секретар РНБО Євген Марчук заявив на прес-конференції.

“Продовжуються погрози вторгнення на територію України. І хоча Росія заявила, що вона нібито відводить свої війська від кордонів, але НАТО сьогодні зробило заяву, що нічого не відводиться. У сьогоднішній ситуації я майже переконаний, що повномасшабної наступальної операції військового характеру не буде, тому що, якщо Крим відійшов безкровно, то зараз українські Збройні сили вже оговтались, відбулись передислокації, проведено навчання. І російська сторона вже розуміє, що буде багато крові з обох сторін. Тому Росія буде націлюватись на дві серйозних мети: зрив президентських виборів будь-якою ціною або дискредитація обраного кандидата після президентських виборів. Це може бути здійснено через прикордонний конфлікт під час виборів”.

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Крім того, Марчук додав, що в разі невдачі по дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії Росія може вдатися до військової агресії на територію України з боку Криму - на територію Херсонської області та з боку Придністров'я.

Особливо небезпечною він вважає ситуацію на кордоні з Придністров'ям, оскільки на українському боці кордону відсутня оборонна інфраструктура.