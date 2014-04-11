Путін закликає Європу до проведення консультацій по Україні

Про це у своєму зверненні заявив президент РФ Володимир Путін, звертаючись до країн, які отримують газ транзитом через територію України, пише Обозреватель.

"Вихід зі сформованої ситуації може бути тільки в одному: провести негайні консультації на рівні міністрів економіки, фінансів і енергетики з метою вироблення узгоджених дій щодо стабілізації економіки України та забезпечення поставок і транзиту російського газу в суворій відповідності з контрактними умовами і як можна швидше приступити до скоординованих конкретних дій. До цього ми закликаємо наших європейських партнерів", - заявив Путін.

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Він стверджує, що Росія готова брати участь у стабілізації і відновленні української економіки, але не в односторонньому порядку, а на паритетних з європейськими партнерами умовах.

"З урахуванням тих фактичних вкладень і витрат, які тривалий час поодинці несла Росія, підтримуючи Україну. Тільки такий підхід, як нам видається, є справедливим і збалансованим, і тільки він приведе до успіху", - зазначено у зверненні.