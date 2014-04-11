Росія ігнорує президентські вибори в Україні

У зв'язку з відсутністю заявок ЦВК не зареєстрував жодного російського спостерігача, повідомляє РИА Новости з посиланням на керівника прес-служби ЦВК Костянтина Хівренка.

«Станом на 11 квітня, у нас зареєстровано 144 офіційні спостерігачі від міжнародних організацій. Що стосується Росії, то жодної заявки від РФ, як іноземної держави, немає. Також жодної заявки від міжнародних організацій, які були б пов'язані з Росією, на сьогоднішній день немає», - сказав Хівренко в коментарі агентству.

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