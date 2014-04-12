Кабмін скорочує штат чиновників і ліквідує ДУСю

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

"Підписав наказ про скорочення Секретаріату КМУ на 10%. Уряд скорочує витрати на утримання чиновників", - заявив Семерак.

Також він повідомив про розпродаж автопарку Кабінету міністрів. Автомобілі будуть виставлені на публічні і відкриті торги. Брати участь в аукціоні зможуть усі охочі.

"Ми почали процедуру продажу автомобілів. Список машин, які ми продамо на аукціоні розмістимо на сайті КМУ в понеділок. Закликаю всіх бажаючих взяти участь у великий розпродаж", - повідомив Остап Семерак.

Також він повідомив, що цього тижня на виконання доручення Прем'єр-міністра України міністр провів нараду з питань ліквідації ДУСі (Державного управління справами) і продажу на аукціоні майна, яке не є необхідним для забезпечення роботи Президента".