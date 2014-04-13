У Краматорську сепаратисти встановили блок-пост біля військового аеродрому

У Краматорську (Донецька область) продовжують залишатися захопленими 2 будівлі міської ради і міського УВС.

"У Краматорську (Донецька область) продовжують залишатися захопленими сепаратистами 2 будівлі міської ради і міського УВС. Близько міської ради встановлена барикада", - повідомляють Новости Донбасса. Також журналіст "Новини Донбасу" повідомляє, що сепаратисти встановили блок-пост біля місцевого військового аеродрому.

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