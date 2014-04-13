У Краматорську сепаратисти встановили блок-пост біля військового аеродрому
10:19, 13 квітня 2014Політика
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У Краматорську (Донецька область) продовжують залишатися захопленими 2 будівлі міської ради і міського УВС.
Фото: novosti.dn.ua
"У Краматорську (Донецька область) продовжують залишатися захопленими сепаратистами 2 будівлі міської ради і міського УВС. Близько міської ради встановлена барикада", - повідомляють Новости Донбасса.
Також журналіст "Новини Донбасу" повідомляє, що сепаратисти встановили блок-пост біля місцевого військового аеродрому.
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