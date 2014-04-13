У Слов'янськ відправили резервний батальйон Національної Гвардії
Резервний батальйон Національної Гвардії України у вівторок, 15 квітня, заступає на бойове чергування в район Ізюм-Слов'янськ.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович, повідомляє Департамент зв'язків з громадою МВС України.
У складі батальйону - 350 бійців з числа резервістів, які пройшли підготовку в навчальному центрі " Нові Петрівці і членів Самооборони Майдану.
Читайте такожАваков: в ході антитерористичної операції поранено 5 силовиків, один - загинув
«Сьогодні о 9.00 ранку за батальйону була оголошена мобілізація, в даний час бійці прибувають на пункти збору, проходять інструктаж і отримують обмундирування і зброя», - зазначив Величкович.
«Основне завдання батальйону - припиняти терористичні прояви, локалізувати вогнища сепаратизму і контролювати ситуацію в регіоні», - підкреслив замесститель міністра.