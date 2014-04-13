У Слов'янськ відправили резервний батальйон Національної Гвардії

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович, повідомляє Департамент зв'язків з громадою МВС України.

У складі батальйону - 350 бійців з числа резервістів, які пройшли підготовку в навчальному центрі " Нові Петрівці і членів Самооборони Майдану.

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«Сьогодні о 9.00 ранку за батальйону була оголошена мобілізація, в даний час бійці прибувають на пункти збору, проходять інструктаж і отримують обмундирування і зброя», - зазначив Величкович.

«Основне завдання батальйону - припиняти терористичні прояви, локалізувати вогнища сепаратизму і контролювати ситуацію в регіоні», - підкреслив замесститель міністра.