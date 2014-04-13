У Харкові міліція звільнила внутрішній двір міськради від загарбників – МВС

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, близько 17.15 внутрішній двір Харківської міської ради силами міліції було звільнено від невідомих озброєних людей, які близько двох годин намагалисяувірватися в будівлю.

Під час операції один міліціонер отримав травми середньої тяжкості, його доправлено у лікарню.

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Правопорушники зірвали внутрішні ворота, розбили скло вхідних дверей та вікна в задній частині будівлі і намагалися прорватися всередину.Співробітники міліції відтіснили нападників з території двору.

В даний час кілька сотень озброєних бітами, щитами і палицями людей намагаються штурмувати центральний вхід в будівлю. Штурмовиків стримує міліція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, кілька сотень проросійський налаштованих активістів увірвалися у внутрішній двір Харківської міської ради. Екстремісти кілька разів намагалися увірватися до приміщення міськради.