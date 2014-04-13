У Харкові сепаратисти прорвалися в будівлю міськради

Як передає кореспондент УНІАН, о 17:45 прихильники федералізації прорвали кордон міліції. Зараз вони пробиваються до будівлі.

Як повідомляв УНІАН , проросійськи налаштовані прихильники федералізації України , багато з них в масках , увірвалися у внутрішній двір будівлі міської ради. Також вони зібралися біля головного входу і біля входу в будівлю з боку вулиці Квітки- Основ'яненка. Вони вибрали зі свого числа делегатів , які нібито будуть представляти територіальну громаду Харкова. Вони вимагали впустити їх у сесійну залу для проведення сесії.

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Харківський міський голова Геннадій Кернес, за наявною інформацією, запросив представників прихильників федералізації в свій кабінет і проводив з ними перемовини.